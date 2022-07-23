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    «Динамо» надеется продлить контракт с Варелой. Через год уругваец может уйти бесплатно

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    «Динамо» хочет подписать новый контракт с защитником Гильермо Варелой.

    Гильермо Варела
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    Гильермо Варела

    Действующее соглашение уругвайского защитника с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.

    Бразильский журналист Фабио Алейшо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что Варела может перейти во «Фламенго». Ради этого Гильермо может приостановить контракт с российским клубом.

    «Динамо» надеется продлить контракт с Варелой, чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом.

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    • Агент футболиста ведет переговоры и рассчитывает, что в ближайшее время будет принято окончательное решение.

    Несколько дней назад Варела утверждал, что намерен провести в «Динамо» весь сезон.

    Варела выступает за «Динамо» с 2020 года. Контракт 29-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

    Напомним, ранее «Динамо» покинули парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна и украинец Иван Ордец.

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