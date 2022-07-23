«Динамо» надеется продлить контракт с Варелой. Через год уругваец может уйти бесплатно

хочет подписать новый контракт с защитником

Действующее соглашение уругвайского защитника с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Бразильский журналист Фабио Алейшо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что Варела может перейти во «Фламенго». Ради этого Гильермо может приостановить контракт с российским клубом.

«Динамо» надеется продлить контракт с Варелой, чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом.

Агент футболиста ведет переговоры и рассчитывает, что в ближайшее время будет принято окончательное решение.

Несколько дней назад Варела утверждал, что намерен провести в «Динамо» весь сезон.

Варела выступает за «Динамо» с 2020 года. Контракт 29-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее «Динамо» покинули парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна и украинец Иван Ордец.