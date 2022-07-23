«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: счет 1:2, обзор голов

обыгралв контрольном поединке. Счет составил 2:1 в пользу «шпор».

Нападающий хозяев Антонио Чолак вывел их вперед в первом тайме. Харри Кейн сделал дубль во второй половине и принес команде волевую победу.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Глазго Рейнджерс — Тоттенхэм 1:2 Голы: 1:0 Antonio Colak (24'), 1:1 Гарри Кейн (50'), 1:2 Гарри Кейн (56') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Джон Сауттар (Джеймс Сэндс, 69'), Борна Баришич, Крис Башам, Глен Камара, Рабби Матондо (Скотт Райт, 69'), Том Лоуренс (Малик Тилльман, 69'), Antonio Colak, Райан Кент Тоттенхэм: Сон Хын Мин (Бриан Сальватьерра, 72'), Гарри Кейн (Djed Spence, 70'), Деян Кулушевски (Иван Перишич, 60'), Райан Сесеньон (Ришарлисон, 60'), Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Pape Matar Sarr, 81'), Эмерсон, Давинсон Санчес (Клеман Лангле, 71'), Эрик Дайер (Джо Родон, 66'), Кристиан Ромеро (Джафет Танганга, 81'), Уго Льорис (Фрейзер Форстер, 71')

«Рейнджерс» 30 июля проведет матч в чемпионате против «Ливингстона». «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Ромой» в товарищеском поединке.