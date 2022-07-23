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    «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» не определили сильнейшего в товарищеском матче

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    «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче встречался с «Астон Виллой». Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Результативную передачу отдал защитник манкунианцев Люк Шоу. На 42-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество «красных дьяволов».

    На 50-й минуте форвард Леон Бэйли сократил отставание клуба из Бирмингема. В компенсированное время встречи «Астон Вилла» добилась ничьей — гол на 90+3-й минуте забил защитник Калум Чемберс.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:2
    Голы: 1:0 Джейдон Санчо (25'), 2:0 Мэтти Кэш (автогол) (42'), 2:1 Леон Бэйли (50'), 2:2 Калум Чемберс (90 + 3') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот (Аарон Ван-Биссака, 67'), Виктор Линделёф (Рафаэль Варан, 67'), Гарри Магуайр (Эрик Бейи, 67'), Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 67'), Donny Van De Beek (Джеймс Гарнер, 71'), Фред (Zidane Iqbal, 67'), Джейдон Санчо (Ханнибал Межбри, 70'), Бруну Фернандеш (Алекс Теллес, 67'), Маркус Рашфорд (Энтони Эланга, 67'), Антони Марсьяль (Тахит Чон, 73') Астон Вилла: Олли Уоткинс (Cameron Archer, 65'), Дэнни Ингс (Леон Бэйли, 46'), Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 46'), Джейкоб Рэмси (Дуглас Луис, 46'), Бубакар Камара (Tim Iroegbunam, 65'), Джон МакГинн (Морган Сансон, 65'), Лука Динь (Эшли Янг, 65'), Тайрон Мингс (Эзри Конса, 46'), Диего Карлос (Калум Чемберс, 65'), Мэтти Кэш (Kaine Kesler, 65'), Дамиан Эмилиано Мартинес (Робин Ольсен, 46')

    Ранее в этом месяце «Манчестер Юнайтед» провёл три товарищеские встречи, в каждой из которых преуспел. «Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счётом 4:0, затем разгромили австралийский клуб «Мельбурн Виктори» (4:1), а позже оказались сильнее в матче с «Кристал Пэлас» (3:1).

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