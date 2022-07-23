Медведев: «Зенит» сделал правильные выводы после матча с «Химками»

Генеральный директор «Зенита»подвел итоги победного матча с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Отличная игра, красивый и потрясающий третий гол, заслуженные пенальти. Самое главное — то, как ходит мяч.

Можно ли сказать, что "Зенит" правильно отреагировал на результат матча с "Химками"? Да, были сделаны анализ и выводы. Просто так никто очки отдавать не собирается.

Хочу отдать должное "Крыльям Советов", которые играли не в боязливый футбол. Конечно, пропустив два мяча, им было тяжело вести борьбу, но, тем не менее, они прессинговали, в том числе высоко», — заявил Медведев, отметив, что четкая игра его команды в защите и полузащите не позволила сопернику создать моменты«, — заявил гендиректор "Зенита" ТАСС.

30 июля "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в третьем туре на "Газпром Арене". Самарцы встретятся с "Торпедо" днем позже.