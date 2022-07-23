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    Медведев: «Зенит» сделал правильные выводы после матча с «Химками»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги победного матча с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Отличная игра, красивый и потрясающий третий гол, заслуженные пенальти. Самое главное — то, как ходит мяч.

    Можно ли сказать, что "Зенит" правильно отреагировал на результат матча с "Химками"? Да, были сделаны анализ и выводы. Просто так никто очки отдавать не собирается.

    Хочу отдать должное "Крыльям Советов", которые играли не в боязливый футбол. Конечно, пропустив два мяча, им было тяжело вести борьбу, но, тем не менее, они прессинговали, в том числе высоко», — заявил Медведев, отметив, что четкая игра его команды в защите и полузащите не позволила сопернику создать моменты«, — заявил гендиректор "Зенита" ТАСС.

    30 июля "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в третьем туре на "Газпром Арене". Самарцы встретятся с "Торпедо" днем позже.

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