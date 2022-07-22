Джованни Симеоне в скором времени перейдет в «Наполи»

«Наполи» договорился с нападающим «Вероны»о трансфере. Неаполитанскому клубу осталось только заключить сделку с «Вероной», сообщает Corriere dello Sport

Этим летом в «Верону» перешли три нападающих: француз Томас Анри, босниец Милан Джурич и итальянец Роберто Пикколи. Это упрощает уход Симеоне из клуба.

Джованни Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в Серии А. На счету форварда 17 голов в чемпионате Италии.

Он занял четвёртое место в гонке бомбардиров Серии А, разделив его с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Также 26-летний аргентинец сумел отметиться шестью результативными передачами в розыгрыше Серии А сезона-2021/2022.