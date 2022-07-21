Родригао: Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола

Новичокрассказал, что для него значит переход в петербургский клуб из

За неделю до перехода Родригао, игроком «Зенита» стал его бывший одноклубник Матео Кассьерра.

«Я начал играть в футбол в академии "Атлетико Минейро" и провел в клубе 12 лет, вырос там как спортсмен и как человек. То время многому научило меня и дало мощный толчок к старту карьеры.

Затем были аренды в клубы "Калденсе" и "Боа", после чего я снова вернулся в "Атлетико" и стал игроком уже первой команды, подписав контракт еще на один сезон.

Потом очередная аренда в клуб "Ферровиария" из города Араракуара, оттуда я отправился в Португалию, а затем — ​в Россию, в "Сочи". Ну а в начале июля я приехал в Санкт-Петербург.

Это очень важный шаг вперед, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешел в большой клуб, гранд российского и мирового футбола.

Надеюсь, что буду соответствовать высочайшим стандартам "Зенита", смогу оправдать все ожидания и вписать свое имя в историю клуба.

Конечно, мы созвонились с Кассьерой, и я обо всем расспросил его. Матео рассказал много хорошего — ​о клубной инфраструктуре, о крутых профессионалах в тренерском штабе и в раздевалке команды.

Сказал, в "Зените" всё на высшем уровне. Мне было важно услышать это от него!» — сказал новичок сине-бело-голубых клубной пресс-службе.