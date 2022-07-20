Жоаозиньо: «Зенит» — фаворит? Болельщики «Спартака» думают по-другому, фанаты ЦСКА болеют за ЦСКА

Жоаозиньо Фото: globallookpress.com
Напомним, что питерский клуб выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России подряд.
«Болельщики "Зенита" так и думают, это понятно. Болельщики "Спартака" думают по-другому, болельщики ЦСКА болеют за ЦСКА.
Тяжелее всего играть против "Зенита"? Нет. Против любой команды играть тяжело.
Вы считаете, что "Зенит" уже чемпион? Нет. Есть другие клубы и другие игроки, которые так не считают. Все будет решаться на поле», — сказал хавбек «КП Спорт».
Сочинский клуб в прошлом сезоне финишировал вторым, завоевав серебряные медали в последнем туре.