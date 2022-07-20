«Ювентус» сообщил о переходе защитника «Торино»

сообщил о переходе защитника «Торино»

В первой половине дня бразилец пройдет медосмотр, после чего «Ювентус» официально объявит о трансфере.

По данным известного журналиста Фабрицио Романо, «Старая синьора» подпишет с Бремером контракт до лета 2027 года.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще семь миллионов «Торино» может получить в виде бонусов.

Бремер перешел в «Торино» в 2018 году из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро.

Напомним, ранее «Ювентус» продал «Баварии» нидерландского защитника Маттейса де Лигта за 70 миллионов евро.