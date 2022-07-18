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    Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Родиной»

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Родиной» (2:0) в первом туре чемпионата Первой лиги.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «В первом тайме, было видно, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось. Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка!

    Низкий поклон, не устаю это повторять. В первом тайме не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали. Во втором тайме уже было все по-другому.

    В перерыве четко указали на то, где нужно перестроиться. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».

    В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Енисеем» 24 июля.

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