Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «Родиной»

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча с «Родиной» (2:0) в первом туре чемпионата Первой лиги.

«В первом тайме, было видно, несмотря на то, что в команде опытные игроки, многое не получалось. Первая официальная игра, большое количество болельщиков. Кстати, огромное им спасибо, такая поддержка!

Низкий поклон, не устаю это повторять. В первом тайме не получилась системная игра. Моменты возникали, но не из тех вариантов атак, которые мы планировали. Во втором тайме уже было все по-другому.

В перерыве четко указали на то, где нужно перестроиться. Во втором тайме полностью контролировали ход встречи и добились заслуженной победы», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Енисеем» 24 июля.