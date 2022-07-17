Завершился первый матч игрового дня 1 тура РПЛ.на выезде забил 3 мяча в воротаи выиграл со счетом 3:1.

В первом тайме у гостей по голу забили Ибрагим Цаллагов и Владислав Сарвели. Позже хозяева сократили разрыв благодаря автоголу Ваньи Дркушича.

Точку в поединке поставил Георгий Мелкадзе, забивший на 93 минуте.

РПЛ. 1 тур Торпедо — Сочи 1:3 (0:2, 1:1) Голы: 0:1 — 35 Цаллагов, 0:2 — 37 Сарвели, 1:2 — 51, автогол Дркушич, 1:3 — 90 МелкадзеТорпедо: Ботнарь, Темников (Нетфуллин, 46), Шумских, Кожемякин, Самсонов, Померко, Султонов (Эркинов, 72), Енин (Рязанцев, 46), Симонян (Лебеденко, 46), Караев, Турищев (Калмыков, 55)Сочи: Адамов, Заика (Маргасов, 74), Терехов, Юрганов, Дркушич, Макарчук, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 46), Юсупов, Жоаозиньо (Ушатов, 46), Сарвели (Мелкадзе, 64)Предупреждения: Юсупов (13), Юрганов (33), Заика (54), Дркушич (87), Лебеденко (90)

24 июля «Торпедо» сыграет с московским «Динамо», а «Сочи» за день до этого сыграет в Москве с ЦСКА.