ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов
  • 13:30
    • CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков
  • 14:21
    • РФС после отказа CAS может обратиться в Верховный суд Швейцарии
  • 13:03
    • Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет
  • 12:26
    • «МЮ» согласовал с «Аяксом» трансфер Лисандро Мартинеса
  • 11:34
    • Защитник «Зенита» стал игроком «Уфы»
    Все новости спорта

    CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РПЛ Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Сочи Краснодар Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций ФИФА УЕФА
    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА отстранить все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, сообщается в пресс-релизе суда.

    Российские команды не сыграют в международных турнирах в сезоне-2022/23
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российские команды не сыграют в международных турнирах в сезоне-2022/23

    2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро — 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

  • Дюков: Уверен, что до исключения РФС из ФИФА не дойдет
  • Читайте по теме

    • Позже «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

    CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кадровые проблемы «армейцев» скажутся на результатах
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мартич — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры