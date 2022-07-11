Испания и Португалия представили стадионы для заявки на ЧМ-2030

Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата Мира-2030. От двух стран будет представлено 14 стадионов.

На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата мира по футболу.

Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены из Лиссабона плюс одна из Порту — «Драгау», «Да Луш» и «Жозе Алваладе», сообщает Marca.

От Испании выбраны «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риазор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».