Испания и Португалия представили стадионы для заявки на ЧМ-2030 Фото: globallookpress.com
На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата мира по футболу.
Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены из Лиссабона плюс одна из Порту — «Драгау», «Да Луш» и «Жозе Алваладе», сообщает Marca.
От Испании выбраны «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риазор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».