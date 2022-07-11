«Барселона» заплатит за Рафинью 72 млн евро

Атакующий полузащитник «Лидса»в ближайшие дни станет игроком

Каталонскому клубу наконец-то удалось договориться с «Лидсом» о переходе бразильского вингера, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб согласился продать Рафинью за 72 миллиона евро.

При этом игрок считает, что его переход в «Барселону» неизбежен. Отмечается, что со своей стороны он сделал все, чтобы «Лидс» принял предложение сине-гранатовых.

«Барса» выплатит сумму трансфера в несколько траншей. Сделать это одним платежом каталонцы не в состоянии из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.