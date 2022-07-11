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    «Барселона» заплатит за Рафинью 72 млн евро

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    Атакующий полузащитник «Лидса» Рафинья в ближайшие дни станет игроком «Барселоны».

    Рафинья
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    Рафинья

    Каталонскому клубу наконец-то удалось договориться с «Лидсом» о переходе бразильского вингера, утверждает известный журналист Фабрицио Романо.

    Английский клуб согласился продать Рафинью за 72 миллиона евро.

    При этом игрок считает, что его переход в «Барселону» неизбежен. Отмечается, что со своей стороны он сделал все, чтобы «Лидс» принял предложение сине-гранатовых.

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    • «Барса» выплатит сумму трансфера в несколько траншей. Сделать это одним платежом каталонцы не в состоянии из-за финансовых проблем.

    В прошлом сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

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