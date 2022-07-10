Бернарду Силва может перейти в «Барселону» на особых условиях

Бернарду Силва Фото: globallookpress.com
По информации источника, из-за того, что испанский клуб не в состоянии сразу выплатить требуемые англичанами 100 миллионов евро за 27-летнего хавбека, «Барселона» предлагает разбить платеж на несколько лет. При этом начальный платеж будет самым маленьким.
Еще одним условием по подписанию Силвы станет обязательная продажа хавбека Френки де Йонга.
В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.