Бернарду Силва может перейти в «Барселону» на особых условиях

, агент полузащитника «Манчестер Сити», обсуждает с руководством «Барселоны» схему перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, из-за того, что испанский клуб не в состоянии сразу выплатить требуемые англичанами 100 миллионов евро за 27-летнего хавбека, «Барселона» предлагает разбить платеж на несколько лет. При этом начальный платеж будет самым маленьким.

Еще одним условием по подписанию Силвы станет обязательная продажа хавбека Френки де Йонга.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2025 года.