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    Клаудиньо рассказал, когда он может покинуть «Зенит»

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что пока не планирует покидать российскую команду.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Бразилец сообщил, что не намеревается приостанавливать контракт в соответствии с правилами ФИФА.

    «Если ФИФА продлят бан, то моё главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре или четыре с половиной года контракта. Я полностью счастлив в "Зените"

    Если говорить про отдалённое будущее, если вдруг появится предложение, которое устроит и клуб и меня — и все будут им довольны — то почему бы и нет.

    Почему бы его не рассмотреть. Но все мои ближайшие планы связаны с Зенитом», — приводит слова игрока «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что Клаудиньо интересуются несколько европейских клубов. Отметим, что «Зенит» уже покинул бразильский форвард Юри Алберто, который перешёл в «Коринтианс».

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