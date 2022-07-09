Клаудиньо рассказал, когда он может покинуть «Зенит»

Полузащитникзаявил, что пока не планирует покидать российскую команду.

Бразилец сообщил, что не намеревается приостанавливать контракт в соответствии с правилами ФИФА.

«Если ФИФА продлят бан, то моё главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре или четыре с половиной года контракта. Я полностью счастлив в "Зените"

Если говорить про отдалённое будущее, если вдруг появится предложение, которое устроит и клуб и меня — и все будут им довольны — то почему бы и нет.

Почему бы его не рассмотреть. Но все мои ближайшие планы связаны с Зенитом», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Клаудиньо интересуются несколько европейских клубов. Отметим, что «Зенит» уже покинул бразильский форвард Юри Алберто, который перешёл в «Коринтианс».