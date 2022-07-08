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    Арбитр Иванов ответил Слуцкому на слова о профнепригодности

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    Футбольный арбитр Сергей Иванов ответил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который ранее назвал его профнепригодным.

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    «Хорошо спал перед игрой "Рубина", как всегда. Кстати, раньше я плохо спал после игр, наверное, полночи. Причем не из-за физической усталости, а больше из-за психологического напряжения. Тебя не отпускает после того, как более 90 минут отбегаешь со 100-процентной концентрацией. Сейчас тоже до 2-3 ночи заснуть не могу, но потом все хорошо.

    Эту историю со Слуцким подогревали те структуры и медиа, кому это было выгодно. У нас, судей, иная работа, и, чем меньше у нас с кем-либо конфликтов, тем лучше. Понятно, что перед игрой мы анализируем отношения с клубами, игроками, тренерами. Следим за проблемными с точки зрения судейства футболистами, за теми, кто любит апеллировать. Но у меня нет никакого конфликта ни с ним, ни с кем бы то ни было еще. На поле у меня нет ни друзей, ни врагов. А за его пределами, я уверен, с 99% футболистов, тренеров, руководителей клубов мы спокойно пожмем руки и пообщаемся.

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    • Слова Слуцкого о профнепригодности? Знаете, у каждого есть свои задачи. Мы не знаем, какую задачу преследовал Леонид Викторович, когда говорил про мою профнепригодность. К счастью, не он оценивает мою пригодность к матчам Премьер-лиги. И, к счастью, у меня было достаточно игр, в том числе в плей-офф Лиги Европы, чтобы свою профпригодность доказать. Соответственно, профессионалы, которые оценивают мою работу, об этом не говорят, наоборот, тут все в порядке. Я из футбола не собираюсь уходить, и он продолжает работать. Уверен, что эта история продолжится, а после крайней игры выйдет в какую-то другую плоскость.

    Я не против встретиться со Слуцким, объясниться, пожать руки», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    Слуцкий ранее призывал пожизненно дисквалифицировать Иванова.

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