Кассьерра более перспективный, чем Юри Алберто, считает Чистяков

Защитниквысказался об уходе нападающего сине-бело-голубых

Напомним, что бразильский форвард ушел в годичную аренду в «Коринтианс».

«Какашками в мессенджерах не кидал, но мне кажется, неправильно он поступил. Но это его личное дело, захотел, принял решение — пожалуйста.

Вот пришел другой нападающий Кассьерра. Мне кажется, он более перспективный и больше принесет пользы», — сказал Чистяков ютуб-каналу Рашен Football.

Напомним, прошлым клубом Матео Кассьерры был «Сочи». Он выступал за южан с августа прошлого года.

Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.