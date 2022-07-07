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    Кассьерра более перспективный, чем Юри Алберто, считает Чистяков

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об уходе нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Напомним, что бразильский форвард ушел в годичную аренду в «Коринтианс».

    «Какашками в мессенджерах не кидал, но мне кажется, неправильно он поступил. Но это его личное дело, захотел, принял решение — пожалуйста.

    Вот пришел другой нападающий Кассьерра. Мне кажется, он более перспективный и больше принесет пользы», — сказал Чистяков ютуб-каналу Рашен Football.

    Напомним, прошлым клубом Матео Кассьерры был «Сочи». Он выступал за южан с августа прошлого года.

    Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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