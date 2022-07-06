Мертенс может перейти в «Марсель»

Нападающий «Наполи»может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации журналиста Флориана Холсбика, бельгийский футболист близок к переходу в «Марсель».

Представители Мертенса уже прибыли в Марсель на переговоры с руководством клуба.

Пока что у сторон есть некоторые разногласия. Дрис хочет получить двухлетний контракт, тогда как французская сторона предлагает соглашение на один год.

Мертенес выступает за «Наполи» с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

Напомним, новым главным тренером «Марселя» после отставки Хорхе Сампаоли стал Игор Тудор.