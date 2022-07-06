Мертенс может перейти в «Марсель»

Дрис Мертенс Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Флориана Холсбика, бельгийский футболист близок к переходу в «Марсель».
Представители Мертенса уже прибыли в Марсель на переговоры с руководством клуба.
Пока что у сторон есть некоторые разногласия. Дрис хочет получить двухлетний контракт, тогда как французская сторона предлагает соглашение на один год.
Мертенес выступает за «Наполи» с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.
Напомним, новым главным тренером «Марселя» после отставки Хорхе Сампаоли стал Игор Тудор.