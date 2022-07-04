Сутормин отреагировал на выход «Оренбурга» в РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной Россиивысказался о выходе «Оренбурга» в элитный дивизион.

Напомним, Сутормин защищал цвета «Оренбурга» с 2018 по 2019 год.

«В прошлом году было неприятно: ребята выиграл ФНЛ, а их не пустили дальше. В этом году концовка чемпионата была очень эмоциональной. Им удалось решить задачу. Я рад, что "Оренбург" будет в премьер-лиге. И город, и болельщики заслуживают того, чтобы клуб играл здесь. Надеюсь, что они будут хорошо выступать и задержатся в элите надолго», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне помимо «Оренбурга» в РПЛ будут играть еще два представителя ФНЛ. Это «Торпедо» и воронежский «Факел».