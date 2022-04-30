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    Сорокин: РФС стоит побороться за участие сборной России в Лиге наций

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    Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин считает, что вопрос участия российских клубов в следующем сезоне еврокубков во многом будет зависеть от позиции руководства УЕФА.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «Я лично не ожидал бы радикальных изменений. Вы помните, сколько лишнего искусственного шума было перед конгрессом ФИФА, и ничего не подтвердилось.

    По сборной России касаемо чемпионата мира сложно принимать какие-то решения, после уже состоявшейся жеребьевки это будет технически сложно. Хотя в футболе всякое возможное.

    Что касается Лиги наций, то за участие в турнире стоит побороться.

  • СМИ: УЕФА может принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе
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    • Не знаю, что будет по еврокубковому сезону для российских клубов. Очень многое будет зависеть от позиции руководства УЕФА. Это решение может принять и не конгресс УЕФА, а исполком.

    Но ситуация во многом уникальна, и решения тоже могут быть неординарными», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

    Конгресс УЕФА пройдет 11 мая в Вене.

    Напомним, УЕФА и ФИФА в конце февраля отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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