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    Колосков высказался о возможном приглашении в РПЛ клубов из Беларуси и Казахстана

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что российской Премьер-лиге нет смысла даже задумываться о возможном приглашении клубов из Беларуси и Казахстана.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «(Смеется) Я всегда к этому относился отрицательно. Надо заниматься своим делом: клубами, школами и академиями. Что нам дадут эти клубы? Прибавят имидж или престиж? Составят сильную конкуренцию? Кроме неразберихи, обострения отношений, в том числе — на уровне межгосударственных, они ничего не принесут.

    Ведь это разные системы финансирования, проведения соревнований, психологии у людей. Кто будет организовывать эти соревнования, судить? Как летать, условно говоря, в Алматы и сколько это будет стоить? Здесь просто проглядывают попытки уйти от насущных проблем футбола. Все эти разговоры о лимитах, расширении и включении мне напоминает попытки уйти от коренных вопросов. Бла-бла-бла, как говорится…

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    • Что касается возможного включения в состав РФС крымских клубов, я к этому отношусь крайне отрицательно как человек, знающий уставы ФИФА и УЕФА. Мы тут же, как только дадим повод, на следующий день будем исключены из всех организаций за нарушения существующих уставов», — приводит слова Колоскова «Спорт уик-энд».

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