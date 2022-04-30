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    «Урал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Бикфалви

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    Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо»«Урал». Гости одержали победу — 3:2.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    На 7-й минуте московское «Динамо» открыло счёт. Гол забил полузащитник Арсен Захарян. А на 29-й минуте счёт сравнял хавбек «Урала» Эрик Бикфалви.

    На 31-й минуте полузащитник Даниэль Мишкич вывел гостей вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

    На 81-й минуте взятием ворот отличился нападающий хозяев Клинтон Н'Жье. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

    «Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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