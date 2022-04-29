«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «Вильярреале»

Защитник «Вильярреала»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 25-летнего испанца заинтересован лондонский «Челси», информирует La Razon

Согласно сведениям источника, «Челси» видит в Торресе прямую замену Антонио Рюдигеру, который с большой долей вероятности покинет Лондон по окончании сезона и станет игроком мадридского «Реала».

На Пау Торреса также претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако «Челси» готов перебить предложения манкунианских клубов в финансовом плане.

Напомним, Торрес выступает за основную команду «Вильярреала» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола. С 2019 года Торрес вызывается в национальную команду Испании.