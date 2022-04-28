«Локомотив» объявил о подписании черногорского нападающего

Московскийобъявил о трансфере нападающего сербского клуба

Контракт с черногорским игроком рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 2,5 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тыс. евро.

«Марко уже некоторое время находится на радарах разных европейских клубов, поэтому мне было особенно приятно, что он принял решение перейти в "Локомотив".

Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой.

Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы.

Уверен, что в новом сезоне он качественно усилит линию атаки нашей команды», — цитирует спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/2022 Раконьяц провёл за «Чукарички» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.