Гвардиола: В гонке за титулом ничего не изменилось

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» (5:1) 34-го тура АПЛ.

«Мы хорошо начинали как первый тайм, так и второй. Мы защищались не лучшим образом, не были достаточно агрессивны, но игроки атаки сыграли блистательно, и не только Габриэл Жезус, забивший невероятные четыре гола.

Если кто-то и заслуживает всего лучшего для себя, так это Габриэл. Мы очень рады за него, он очень великодушный. Не имеет значения, на какой позиции он выходит, Габриэл всегда бьется за партнеров. Он великолепен.

В гонке за титулом ничего не изменилось. Перед матчем с "Брайтоном" мы отставали на два очка от "Ливерпуля", теперь опережаем его на четыре очка. "Брайтон" был "финалом". Сегодня был еще один "финал". Впереди новый "финал" — с "Лидсом". Ничего для нас не изменилось. Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионами», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Ман Сити» лидирует в таблице чемпионата, имея в активе 80 очков после 33 игр. Вторым идет «Ливерпуль», у которого 76 пунктов после 32 встреч.