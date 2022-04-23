Матч «Сент-Этьен» — «Монако» прерван из-за файер-шоу на трибунах

Матч 34-го тура чемпионата Франции междубыл прерван во втором тайме из-за пиротехнического шоу, устроенного болельщиками принимающей команды.

Как сообщает L'Equipe, на 67-й минуте на трибуне фанатского объединения Green Angels («Зеленые Ангелы»), отмечающего в этом году свое 30-летие, были выпущены файеры.

По данным издания, болельщики зажгли файер еще с первых минут, и незадолго до перерыва в матче судья уже был вынужден прерывать игру.

Команды ушли в раздевалке при счете 3:1 в пользу «Монако». Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.