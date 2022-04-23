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    Матч «Сент-Этьен» — «Монако» прерван из-за файер-шоу на трибунах

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    Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» был прерван во втором тайме из-за пиротехнического шоу, устроенного болельщиками принимающей команды.

    Файер-шоу на трибунах
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    Файер-шоу на трибунах

    Как сообщает L'Equipe, на 67-й минуте на трибуне фанатского объединения Green Angels («Зеленые Ангелы»), отмечающего в этом году свое 30-летие, были выпущены файеры.

    По данным издания, болельщики зажгли файер еще с первых минут, и незадолго до перерыва в матче судья уже был вынужден прерывать игру.

    Команды ушли в раздевалке при счете 3:1 в пользу «Монако». Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

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