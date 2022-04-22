Пименов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

Напомним, что по ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Есть шансы у "Спартака" и у "Енисея". Единственный плюс — красно-белые играют дома при своих болельщиках. В этом случае шансы у "Спартака", как и у "Динамо", повыше. Это главный козырь в этих играх. "Динамо", правда, сейчас играет в более стабильный футбол, нежели "Спартак".

"Динамо" должны обыграть, но "Алания" показала характер и достойно прошла дальше. Если "Динамо" позволит себе недооценку соперника, то наступит на те же грабли, на которые наступил "Зенит". Но уже такая стадия, когда вряд ли будет недонастрой. Я за красивый футбол и пусть победит сильнейший!» — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Матчи данной стадии пройдут 11 и 12 мая.