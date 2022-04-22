Онопко: Общий уровень РПЛ упал, но скоро будет подъем

Тренер сборной Россиисчитает, что уровень российский Премьер-лиги упал после ухода иностранных футболистов.

«А вы посмотрите состав "Ростова" до их отъезда — человек пять-шесть легионеров играли постоянно. Альмквист, Гигович, Баштуш, Хаджикадунич, Хасимото, раньше Норманн — все они были основными, ведущими футболистами клуба.

А, с другой стороны, с отъездом иностранцев появился шанс у наших молодых футболистов, и они его используют. Не хочу никого хвалить, но в рисунке игры, отношении — прогресс очевиден. Ребята понимают, что, кроме них, никто задачу не решит. И команда потихоньку начинает подниматься в таблице. Но пока итоги подводить рано — впереди еще пять туров.

Чья потеря оказалась наиболее болезненной для "Ростова"? Если я скажу — нападающего или опорника — принижу заслуги тех ребят, которые сейчас выходят. Понятно, что если бы Баштуш, например, не уехал — у Мелехина или Сильянова было бы меньше шансов попасть в основу. А так они его получили, играют, вызываются в молодежную сборную. С легионерами тоже были и невыразительные игры, и поражения. Мне импонируют подход и отношение ребят к тому, что происходит — до, во время и после матча: подготовка, игра, восстановление. Если все в этом цикле делаешь качественно и профессионально, больше шансов добиться результата на поле.

Многие команды потеряли сильных легионеров. Только у "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и ЦСКА почти все остались. Из "Ростова", "Рубина" и "Краснодара" уехали почти все, из "Спартака" — Ларссон и Айртон. Конечно, общий уровень лиги упал. Но он поднимется. Будут и покупки, и возвращения. Возможно, новые рынки откроются — в Латинской Америке, Азии, Африке. Я думаю, нынешнее положение — ненадолго», — приводит слова Онопко «Чемпионат».