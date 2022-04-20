Самедов о ленионерах в РПЛ: Хотят уехать — пусть едут

Бывший футболист «Локомотива»признался, что не видит проблемы в массовом уходе легионеров из российских клубов.

«Пусть русские футболисты играют, развиваются.

Да, уровень чемпионата падает, но они берут и уезжают. Почему Крыховяк уехал, а Рыбус остался? Объясни мне. Хорошо, у Рыбуса жена из России. Другие пусть уезжают. Кто-то там пригодился, а многие уже хотят вернуться. Хотят уехать — пусть едут. Насильно их тут держать?

Можно сидеть и грустить, но такая ситуация. Надо ее принять и двигаться дальше. Вкладывать в академии, растить своих футболистов, менять систему подготовки, растить тренеров, которых не так много.

Пора забыть об этом, а как по-другому? Давайте сейчас застрянем на год-два, погрустим о том, что все уехали. Надо строить что-то новое», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».