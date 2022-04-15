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    Самедова обвинили в харассменте

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    Футбольный агент Полина Лельчук обвинила бывшего игрока и селекционера московского «Локомотива» Александра Самедова в харассменте.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе. Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочие русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал, либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.

    В работе флирт неприемлем. Есть определенные границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял.

    Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы — это все за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном… Еще Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос. Говорю все это к тому, что связываю свои последующие проблемы в "Локомотиве" именно с тем фактом, что он не так воспринял мое холодное отношение к нему и затем начал блокировать деятельность.

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    • Я вообще этого всего не понимаю. Не думаю, что это нормально. Предположим, очень эмоциональный человек, но он всегда эмоционировал, когда мы разговаривали. Ни разу не говорил спокойно и по делу. Постоянно все забывал, о чем разговаривали.

    Когда Самедов узнал, что я претендую на подписание договоров с игроками академии, которых давно знаю и веду, то начал резко вставлять палки в мою работу с ними, говоря им о том, что им это не нужно, и они под присмотром. Делалось это все методично, максимально отводя подозрения от себя. Убеждена, что он преследовал свои интересы, возможно, хотел их застолбить», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

    Напомним, Самедов покинул должность селекционера «Локомотива» в начале апреля.

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