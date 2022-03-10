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    De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками

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    Нападающего «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее были опубликованы расшифровки телефонного разговора Промеса с отцом, в котором футболист говорил о желании убить двоюродного брата, на которого он напал с ножом на семейной вечеринке.

    Отметим, что телефон Квинси прослушивали правоохранительные органы, а данную меру в Нидерландах применяют лишь при борьбе с организованной преступностью.

  • Обвинение Промесу могут переквалифицировать на более тяжкое
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    • Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования, причиной послужило то, что футболиста подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.

    По данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 кг, которая оценивается в 120 млн евро.

    Бельгийская полиция обнаружила эту партию наркотиков в Антверпене в апреле 2020 года. С того момента по этому делу арестовали уже нескольких человек.

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    • Промеса готовы арестовать в связи с его возможной причастностью к делу, однако ситуацию осложняет то, что сейчас он выступает за «Спартак» и находится в Москве.

    Ранее стало известно, что в связи с публикацией телефонных разговоров Промеса с отцом футболиста «Спартака» обвинят в преднамеренном покушении на убийство.

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