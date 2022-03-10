De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками

Нападающегои сборной Голландииподозревают в торговле наркотиками и участии в преступной организации.

Ранее были опубликованы расшифровки телефонного разговора Промеса с отцом, в котором футболист говорил о желании убить двоюродного брата, на которого он напал с ножом на семейной вечеринке.

Отметим, что телефон Квинси прослушивали правоохранительные органы, а данную меру в Нидерландах применяют лишь при борьбе с организованной преступностью.

Как пишет De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования, причиной послужило то, что футболиста подозревают в торговле наркотиками, отмывании денег и участии в преступной организации.

По данным следствия, Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 кг, которая оценивается в 120 млн евро.

Бельгийская полиция обнаружила эту партию наркотиков в Антверпене в апреле 2020 года. С того момента по этому делу арестовали уже нескольких человек.

Промеса готовы арестовать в связи с его возможной причастностью к делу, однако ситуацию осложняет то, что сейчас он выступает за «Спартак» и находится в Москве.

Ранее стало известно, что в связи с публикацией телефонных разговоров Промеса с отцом футболиста «Спартака» обвинят в преднамеренном покушении на убийство.