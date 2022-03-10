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    Обвинение Промесу могут переквалифицировать на более тяжкое

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    Голландская прокуратура может переквалифицировать статью обвинения полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса на более тяжкую, сообщает NOS.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Футболисту грозил тюремный срок после того как в результате ссоры на семейной вечеринке Квинси нанес ножевые ранения своему двоюродному брату.

    Теперь ведомство располагает записью телефонных переговоров футболиста со своим отцом, на которой отчетливо слышно, что Промес хотел убить своего родственника

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    • Разговоры произошли той же ночью, через некоторое время после конфликта. Около часа ночи Промес позвонил отцу и спросил, зачем тот встал на защиту двоюродного брата Квинси. «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», — спросил игрок.

    «Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» — сказал Промес.

    Затем игрок позвонил матери и тете, чтобы узнать, в какую часть тела он ранил родственника. Узнав, что нож попал в ногу, Квинси сказал: «Значит, ему повезло».

    Позже той же ночью футболист снова созвонился с отцом. «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрелом, потому что все могло быть еще хуже», — заявил Квинси.

    Также из разговоров Промеса с отцом стало понятно, что Квинси дождался конца вечеринки, чтобы напасть на двоюродного брата.

    Изначально Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву. Игроку грозило от двух до четырех лет лишения свободы.

    С учетом новых данных дело Промеса могут переквалифицировать и предъявить ему более тяжкие обвинения — в предумышленном покушении на убийство.

    В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых забил девять мячей.

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