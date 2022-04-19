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    «Нарушен спортивный принцип». Карпин — об отъезде легионеров

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу отъезда легионеров из некоторых клубов Российской Премьер-Лиги.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других — по понятным причинам уехали. Уехали из Краснодара и Ростова, как раз там, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах», — сказал Карпин в эфире «Авторадио».

    Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать краткосрочные соглашения с иностранными командами. При этом по окончании сезона-2021/2022 легионеры должны вернуться в российские клубы.

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