Добудет ли «Факел» очередные три очка?

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.20

8 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Факел с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы ходят в середняках первой лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы сумели одолеть «Уфу» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда в спарринге подписала мировую с «Текстильщиком» (1:1). Да и поединок с питерским «Динамо» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Нижнекамцы в последних своих поединках выглядели симпатично. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

Причем «Нефтехимик» традиционно непросто противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы на всех парах несутся в элиту. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» на 10 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Воронежцы переиграли «Урал» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Согдиане» (1:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Балтике».

При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Воронежцы победили в двух своих последних поединках. Плюс лидер атак Белайди Пуси уже настрелял 14 мячей в первенстве.

При этом «Факел» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, оборона воронежцев является самой надежной в лиге.

Воронежцы явно не намерены терять очки на ровном месте. Да и в двух последних очных поединках команда одолела «Нефтехимик».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.

Прогноз: «Факел» нынче пребывает в прекрасных кондициях, и явно способен поднатореть в плане реализации.

2.20 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Нефтехимик» — «Факел» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Факела» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше двух раз.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Нефтехимик» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

Пять причин, почему ставка зайдет