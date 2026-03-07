8 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Факел с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы ходят в середняках первой лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижнекамцы сумели одолеть «Уфу» (2:0).
До того команда в спарринге подписала мировую с «Текстильщиком» (1:1). Да и поединок с питерским «Динамо» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтехимик» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Нижнекамцы в последних своих поединках выглядели симпатично. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.
Причем «Нефтехимик» традиционно непросто противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы на всех парах несутся в элиту. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Факел» на 10 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Воронежцы переиграли «Урал» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Согдиане» (1:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Балтике».
При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Воронежцы победили в двух своих последних поединках. Плюс лидер атак Белайди Пуси уже настрелял 14 мячей в первенстве.
При этом «Факел» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, оборона воронежцев является самой надежной в лиге.
Воронежцы явно не намерены терять очки на ровном месте. Да и в двух последних очных поединках команда одолела «Нефтехимик».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.
Прогноз: «Факел» нынче пребывает в прекрасных кондициях, и явно способен поднатореть в плане реализации.
Ставка: Победа «Факела» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше двух раз.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Факел» победил в двух своих последних матчах
- «Нефтехимик» уступил воронежцам в 2 последних очных поединках
- Воронежцы пропустили всего 11 мячей в 22 матчах первенства
- «Нефтехимик» уже 4 с половиной года не обыгрывает «Факел»
- Нижнекамцы в родных стенах забивают в среднем гол за матч