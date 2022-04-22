ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Одни удар — один гол. «Барса» победила в Сан-Себастьяне, укрепив свою позицию в топ-4
    Все новости спорта

    Кечинов: «Спартак» — безусловный фаворит при всем уважении к «Енисею»

    Футбол Футбол России Кубок России Спартак Енисей Жеребьевка
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Росси.

    Валерий Кечинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Кечинов

    Напомним, что соперником «Спартака» стал «Енисей».

    «Безусловно, у "Спартака" хорошие шансы несмотря на то, что "Енисей" сыграл очень прилично с "Локомотивом" и "Рубином". "Спартак" — безусловный фаворит при всём уважении к "Енисею". Если бы играли в Красноярске, то, может, были бы какие-то сомнения.

    Но играть дома не то, чтобы легче, но будут свои болельщики, поле и желание победить. Все это позволит выиграть. Красно-белые настроены решительно сделать что-нибудь, чтобы скрасить сезон. Думаю, они не упустят свою возможность», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

    Встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг накроет ворота ЦСКА в первой выездной игре?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.71
    •
  • Рублев обыграет Даниэля с разгромным счетом?
  • Даниэль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Волки» обезопасят себя от вылета
  • «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры