Кечинов: «Спартак» — безусловный фаворит при всем уважении к «Енисею»

Экс-футболист «Спартака»прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Росси.

Напомним, что соперником «Спартака» стал «Енисей».

«Безусловно, у "Спартака" хорошие шансы несмотря на то, что "Енисей" сыграл очень прилично с "Локомотивом" и "Рубином". "Спартак" — безусловный фаворит при всём уважении к "Енисею". Если бы играли в Красноярске, то, может, были бы какие-то сомнения.

Но играть дома не то, чтобы легче, но будут свои болельщики, поле и желание победить. Все это позволит выиграть. Красно-белые настроены решительно сделать что-нибудь, чтобы скрасить сезон. Думаю, они не упустят свою возможность», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.