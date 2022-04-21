Тюкавин: Хотелось бы встретиться в финале Кубка со «Спартаком»

Форвардвысказал мнение о результатах жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка России.

В полуфинале бело-голубые примут владикавказскую «Аланию», а «Спартак» — красноярский «Енисей».

«Думал, что попадём на "Енисей" и будем играть против моего бывшего тренера — Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со "Спартаком".

Но об этом говорить рано — сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».