ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» вышел в финал Кубка Италии«Интер» получил заряд уверенности и рвется к дублю
  • 23:52
    • «Ман Сити» разгромил «Брайтон» и вернул лидерство в АПЛ
  • 23:42
    • Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» победить «Челси»
  • 21:28
    • «Спартак» в большинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
  • 20:38
    • ATP назвала несправедливым недопуск российских теннисистов к участию в Уимблдоне в 2022
  • 19:12
    • «Алания» по пенальти выбила «Зенит» из Кубка России
    Все новости спорта

    «Марсель» выиграл у «Нанта», «Лион» проиграл «Бресту»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Марсель Лион Нант
    Завершились очередные матчи 33 тура Лиги 1. «Марсель» дома победил «Нант» со счетом 3:2

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Победный мяч у «олимпийцев» забил Амин Арит. «Марсель» остается вторым, а «Нант» сейчас располагается на экваторе турнирной таблицы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Нант 3:2
    Голы: 0:1 Андрей Жиротто (26'), 1:1 Димитри Пайет (пенальти) (39'), 1:2 Маркус Коко (41'), 2:2 Димитри Пайет (пенальти) (55'), 3:2 Амин Арит (75') Марсель: Пау Лопес, Поль Лирола (Валентин Ронжье, 86'), Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Луан Перес (Pape Alassane Gueye, 86'), Маттео Гюэндузи, Бубакар Камара, Жерсон, Амин Арит (Зеад Колашинац, 90'), Седрик Бакамбу (Аркадиуш Милик, 69'), Димитри Пайет Нант: Моузес Саймон (Фабио да Силва, 46'), Виллем Геббельс (Кентен Мерлен, 70'), Людовик Блас (Осман Букари, 46'), Маркус Коко, Самуэль Мутуссами, Вилан Сиприен, Sebastien Corchia, Николя Паллуа (Калифа Кулибали, 70'), Андрей Жиротто, Деннис Аппиа, Альбан Лафон Предупреждения: Людовик Блас (32'), Луан Перес (35'), Маркус Коко (45'), Фабио да Силва (81'), Аркадиуш Милик (86'), Деннис Аппиа (90 + 1'), Маркус Коко (90 + 5')

    В другом поединке «Лион» уступил «Бресту» 1:2. Гол Муссы Дембеле не спас гостей от поражения. На 74 минуте Ирвин Кардона принес «Бресту» победу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Лион 2:1
    Голы: 1:0 Стив Мунье (пенальти) (27'), 1:1 Мусса Дембеле (72'), 2:1 Ирвин Кардона (74') Брест: Марко Бизот, Ронаэль Пьер-Габриэль, Брендан Шардонне, Жан-Кевин Дюверн, Лилиан Брассье, Жюльен Фоссюрье, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан, Франк Онора (Ирвин Кардона, 56'), Стив Мунье, Мартин Сатриано (Уго Маньетти, 76') Лион: Уссем Ауа (Bradley Barcola, 70'), Мусса Дембеле, Тете (Тино Кадевере, 83'), Лукас Пакета, Тьяго Мендес, Ромен Февр, Эмерсон (Жефф Рен-Аделед, 83'), Кастелло Люкеба, Дамьен Да Сильва, Мало Гюсто, Юлиан Поллерсбек Предупреждения: Тете (18'), Жюльен Фоссюрье (30'), Тьяго Мендес (55'), Мартин Сатриано (58')

    В других играх «Ланс» выиграл у «Монпелье» 2:0, а «Страсбург» одолел «Ренн» 2:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Отте — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры