«Марсель» выиграл у «Нанта», «Лион» проиграл «Бресту»

Завершились очередные матчи 33 тура Лиги 1.дома победилсо счетом 3:2

Победный мяч у «олимпийцев» забил Амин Арит. «Марсель» остается вторым, а «Нант» сейчас располагается на экваторе турнирной таблицы.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Нант 3:2 Голы: 0:1 Андрей Жиротто (26'), 1:1 Димитри Пайет (пенальти) (39'), 1:2 Маркус Коко (41'), 2:2 Димитри Пайет (пенальти) (55'), 3:2 Амин Арит (75') Марсель: Пау Лопес, Поль Лирола (Валентин Ронжье, 86'), Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Луан Перес (Pape Alassane Gueye, 86'), Маттео Гюэндузи, Бубакар Камара, Жерсон, Амин Арит (Зеад Колашинац, 90'), Седрик Бакамбу (Аркадиуш Милик, 69'), Димитри Пайет Нант: Моузес Саймон (Фабио да Силва, 46'), Виллем Геббельс (Кентен Мерлен, 70'), Людовик Блас (Осман Букари, 46'), Маркус Коко, Самуэль Мутуссами, Вилан Сиприен, Sebastien Corchia, Николя Паллуа (Калифа Кулибали, 70'), Андрей Жиротто, Деннис Аппиа, Альбан Лафон Предупреждения: Людовик Блас (32'), Луан Перес (35'), Маркус Коко (45'), Фабио да Силва (81'), Аркадиуш Милик (86'), Деннис Аппиа (90 + 1'), Маркус Коко (90 + 5')

В другом поединке «Лион» уступил «Бресту» 1:2. Гол Муссы Дембеле не спас гостей от поражения. На 74 минуте Ирвин Кардона принес «Бресту» победу.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Лион 2:1 Голы: 1:0 Стив Мунье (пенальти) (27'), 1:1 Мусса Дембеле (72'), 2:1 Ирвин Кардона (74') Брест: Марко Бизот, Ронаэль Пьер-Габриэль, Брендан Шардонне, Жан-Кевин Дюверн, Лилиан Брассье, Жюльен Фоссюрье, Харис Белькебла, Поль Бастьен Лан, Франк Онора (Ирвин Кардона, 56'), Стив Мунье, Мартин Сатриано (Уго Маньетти, 76') Лион: Уссем Ауа (Bradley Barcola, 70'), Мусса Дембеле, Тете (Тино Кадевере, 83'), Лукас Пакета, Тьяго Мендес, Ромен Февр, Эмерсон (Жефф Рен-Аделед, 83'), Кастелло Люкеба, Дамьен Да Сильва, Мало Гюсто, Юлиан Поллерсбек Предупреждения: Тете (18'), Жюльен Фоссюрье (30'), Тьяго Мендес (55'), Мартин Сатриано (58')

В других играх «Ланс» выиграл у «Монпелье» 2:0, а «Страсбург» одолел «Ренн» 2:1.