«Удинезе» — «Салернитана»: счет 0:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На третьей добавленной минуте второго тайма победный мяч забил Симоне Верди.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Салернитана 0:1
Гол: 0:1 Симоне Верди (90 + 4') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес, Брандон Соппи (Марвин Зегелар, 70'), Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 57'), Мато Яяло (Уолас, 57'), Лазар Самарджич, Iyenoma Destiny Udogie, Игнасио Пуссетто (Исаак Саксесс, 65'), Жерар Деулофеу Салернитана: Федерико Бонаццоли (Симоне Верди, 87'), Франк Рибери (Григорис Кастанос, 72'), Лука Раньери, Эмиль Бохинен, Лассана Кулибали (Mikael, 72'), Эдерсон, Надир Цортеа, Федерико Фасио, Иван Радованович, Норберт Дьёмбер, Луиджи Сепе Предупреждения: Мато Яяло (31'), Лука Раньери (56'), Эдерсон (84'), Эмиль Бохинен (86'), Роб Холдинг (89'), Жерар Деулофеу (90 + 2'), Симоне Верди (90 + 5')
«Зебры» остались на 12 месте с 39 очками. «Салернитана» поднялась на 19 место с 22 очками.