ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаРазрыв отношений длинною в семь лет. Пути Дибалы и «Ювентуса» на этом расходятся
  • 11:41
    • Стерлинг — одна из главных трансферных целей «Милана» этим летом
  • 09:14
    • Источник: Российских теннисистов отстранили от Уимблдона
  • 23:55
    • «Ливерпуль» разгромил «МЮ» и возглавил таблицу АПЛ
  • 23:59
    • «Интер» выбил «Милан» в полуфинале Кубка Италии
  • 22:09
    • «Динамо» по пенальти одолело «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России
    Все новости спорта

    Стерлинг — одна из главных трансферных целей «Милана» этим летом

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Милан Серия A Футбол Италии Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации La Gazzetta dello Sport, Стерлинг входит в список главных трансферных целей «Милана».

    На прошлой неделе сразу несколько серьезных источников сообщили, что владельцем «Милана» в ближайшее время станет инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна, которая готова сразу же выделить клубу на летние трансферы около 300 миллионов евро.

    Вскоре в Бахрейне официально подтвердили информацию о переговорах с компанией Elliott Management, которая завладела клубом в 2018 году из-за неуплаты по кредитной задолженности перед фондом уже бывшим хозяином «россонери» китайцем Ли Юнхуном.

    Если сделка состоится, «Милан» в ближайшие месяцы сможет осуществить несколько крупных трансферов.

  • «Милан» намерен существенно усилить нападение этим летом. «Россонери» хотят приобрести Нкунку и Аллера
  • Читайте по теме

    • По данным британских СМИ, Стерлинг решил приостановить переговоры с «Ман Сити» о продлении контракта. Английский футболист готов рассмотреть предложение «Милана».

    Напомним, ранее сообщалось, что «Милан», возможно, попытается выкупить у «Пари Сен-Жермен» голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • И снова сильнее будут «армейцы»
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Зацепит ли ЦСКА нужный результат перед возвращением в Москву?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Челси» забьет «Арсеналу» в каждом тайме?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры