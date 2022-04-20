Стерлинг — одна из главных трансферных целей «Милана» этим летом

Вингер «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, Стерлинг входит в список главных трансферных целей «Милана».

На прошлой неделе сразу несколько серьезных источников сообщили, что владельцем «Милана» в ближайшее время станет инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна, которая готова сразу же выделить клубу на летние трансферы около 300 миллионов евро.

Вскоре в Бахрейне официально подтвердили информацию о переговорах с компанией Elliott Management, которая завладела клубом в 2018 году из-за неуплаты по кредитной задолженности перед фондом уже бывшим хозяином «россонери» китайцем Ли Юнхуном.

Если сделка состоится, «Милан» в ближайшие месяцы сможет осуществить несколько крупных трансферов.

По данным британских СМИ, Стерлинг решил приостановить переговоры с «Ман Сити» о продлении контракта. Английский футболист готов рассмотреть предложение «Милана».

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан», возможно, попытается выкупить у «Пари Сен-Жермен» голкипера Джанлуиджи Доннарумму.