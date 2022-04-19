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    Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Рюдигера

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    Эрик тен Хаг, который вскоре займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», намерен забрать у Харри Магуайра капитанскую повязку.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    По информации Sky Sports, тех Хаг настаивает на том, чтобы клуб подписал защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

    Более того, нидерландский специалист видит в лице немецкого футболиста нового капитана команды.

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    • Ранее сообщалось, что Рюдигер отказался продлевать контракт с «Челси». По окончании сезона он сможет перейти в любой другой клуб на правах свободного агента.

    Эрик тен Хаг в настоящее время занимает пост главного тренера «Аякса». По информации ряда источников, он уже согласовал с «МЮ» четырехлетний контракт.

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