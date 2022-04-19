Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Рюдигера

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sports, тех Хаг настаивает на том, чтобы клуб подписал защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
Более того, нидерландский специалист видит в лице немецкого футболиста нового капитана команды.
Ранее сообщалось, что Рюдигер отказался продлевать контракт с «Челси». По окончании сезона он сможет перейти в любой другой клуб на правах свободного агента.
Эрик тен Хаг в настоящее время занимает пост главного тренера «Аякса». По информации ряда источников, он уже согласовал с «МЮ» четырехлетний контракт.