Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Рюдигера

, который вскоре займет пост главного тренера, намерен забрать укапитанскую повязку.

По информации Sky Sports, тех Хаг настаивает на том, чтобы клуб подписал защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Более того, нидерландский специалист видит в лице немецкого футболиста нового капитана команды.

Ранее сообщалось, что Рюдигер отказался продлевать контракт с «Челси». По окончании сезона он сможет перейти в любой другой клуб на правах свободного агента.

Эрик тен Хаг в настоящее время занимает пост главного тренера «Аякса». По информации ряда источников, он уже согласовал с «МЮ» четырехлетний контракт.