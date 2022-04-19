В двух шагах от трофея. «Динамо» впервые за 10 лет сыграет в полуфинале Кубка России

Ход матча
7’ Макаров в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Калининградцы перехватили и вынесли мяч.
18’ Захарян навесил со штрафного, Тюкавин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч угодил в перекладину ворот «Балтики».
25’ Максименко поборолся и сделал скидку в штрафную, но Бальбуэна здорово отработал и выбил мяч у Барсова.
35’ 0:1 Денис Макаров. Макаров забежал по флангу и навесил — Тюкавин не дотянулся, а мяч отскочил от газона и юркнул в дальний угол ворот хозяев.
43’ Голкипер «Динамо» Лещук вышел на перехват к линии штрафной площади и с мячом вылетел за пределы штрафной площади. Арбитры определили, что голкипер за пределами прямоугольника руками не играл.
52’ Попов получил пас перед штрафной «Динамо», сместился к центру и пальнул под перекладину. Лещук кулаками отразил мяч.
67’ Альшин с фланга выкатил мяч на линию штрафной «Динамо», Кузьмин набежал и в касание зарядил в угол — Лещук среагировал.
68’ Быстрый ответ гостей. Бальбуэна откликнулся на подачу и пробил головой с отскоком от газона — Латышонок отразил мяч в сторону.
76’ Хозяева провели атаку левым флангом, Варела успел накрыть дальний удар Альшина.
85’ 1:1 Ишхан Гелоян. Хозяева провели быструю атаку левым флангом, прошёл прострел в штрафную — Гелоян принял мяч, развернулся и пробил точно в нижний угол ворот.
90+4’ Захарян подобрал отскок возле штрафной «Балтики» и плотно пробил низом — калининградцы заблокировали, а затем Бальбуэна не попал в дальний угол.
90+6’ До истечения основного времени счет не изменился, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее были динамовцы.
Судьбу серии решил первый же удар Олега Алейника, который отразил голкипер «Динамо» Игорь Лещук. Все остальные удары пришлись в цель, гости выиграли серию — 5:4.
Лучшим игроком матча был признан голкипер «Динамо» Игорь Лещук, отразивший решающий пенальти в послематчевой серии.
Следующие матчи
Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Это первый полуфинал бело-голубых с сезона-2011/12. Тогда клуб добрался до финала, где уступил «Рубину» (0:1).
«Динамо» лишь однажды сумело выиграть Кубок России — в 1995 году в финале была одержана победа над «Ротором» (0:0, 8:7 по пенальти).
В ближайшем матче «Динамо» 24 апреля отправится в гости к ЦСКА в рамках 26 тура РПЛ. «Балтика» днем ранее примет «СКА-Хабаровск» в матче 34-го тура ФНЛ.