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    В двух шагах от трофея. «Динамо» впервые за 10 лет сыграет в полуфинале Кубка России

    Московское «Динамо» одержало гостевую победу по пенальти со счетом 1:1 (5:4) над калининградской «Балтикой» в 1/4 финала Кубка России. Рассказываем, как это было

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    «Динамо»
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    «Динамо»
    «Динамо» в 1/4 финала Кубка России обыграло «Балтику» по пенальти — 1:1 (5:4). В основное время отличились Макаров и Гелоян, а в серии пенальти удачливее были москвичи, которые реализовали все свои удары. Команда Сандро Шварца вышла в полуфинал Кубка России.

    Ход матча

    7’ Макаров в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Калининградцы перехватили и вынесли мяч.

    18’ Захарян навесил со штрафного, Тюкавин высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч угодил в перекладину ворот «Балтики».

    25’ Максименко поборолся и сделал скидку в штрафную, но Бальбуэна здорово отработал и выбил мяч у Барсова.

    «Балтика» — «Динамо»

    35’ 0:1 Денис Макаров. Макаров забежал по флангу и навесил — Тюкавин не дотянулся, а мяч отскочил от газона и юркнул в дальний угол ворот хозяев.

    43’ Голкипер «Динамо» Лещук вышел на перехват к линии штрафной площади и с мячом вылетел за пределы штрафной площади. Арбитры определили, что голкипер за пределами прямоугольника руками не играл.

    52’ Попов получил пас перед штрафной «Динамо», сместился к центру и пальнул под перекладину. Лещук кулаками отразил мяч.

    «Балтика» — «Динамо»

    67’ Альшин с фланга выкатил мяч на линию штрафной «Динамо», Кузьмин набежал и в касание зарядил в угол — Лещук среагировал.

    68’ Быстрый ответ гостей. Бальбуэна откликнулся на подачу и пробил головой с отскоком от газона — Латышонок отразил мяч в сторону.

    76’ Хозяева провели атаку левым флангом, Варела успел накрыть дальний удар Альшина.

    «Балтика» — «Динамо»

    85’ 1:1 Ишхан Гелоян. Хозяева провели быструю атаку левым флангом, прошёл прострел в штрафную — Гелоян принял мяч, развернулся и пробил точно в нижний угол ворот.

    90+4’ Захарян подобрал отскок возле штрафной «Балтики» и плотно пробил низом — калининградцы заблокировали, а затем Бальбуэна не попал в дальний угол.

    «Балтика» — «Динамо»

    90+6’ До истечения основного времени счет не изменился, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее были динамовцы.

    Судьбу серии решил первый же удар Олега Алейника, который отразил голкипер «Динамо» Игорь Лещук. Все остальные удары пришлись в цель, гости выиграли серию — 5:4.

    Кубок России.1/4 финала
    «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 4:5 пен.)
    Голы: Гелоян, 85 — Макаров, 35Балтика: Латышонок, Остоич, Мещанинов, Тишкин (Карпович, 80), Кленкин (Казаев, 47), Кузьмин, Попов, Альшин, Кашчелан (Алейник, 64), Барсов (Гелоян, 47), Максименко (Мусаев, 69)Динамо: Лещук, Паршивлюк (Варела, 46), Бальбуэна, Скопинцев, Евгеньев, Моро (Грулев, 33), Макаров (Лесовой, 69), Захарян, Шиманьски, Фомин, Тюкавин (Смолов, 77)Предупреждения: Альшин, 16’. Мещанинов, 60’. Попов, 72’ — Паршивлюк, 45’. Смолов, 90’. Грулев, 90+3’

    Лучшим игроком матча был признан голкипер «Динамо» Игорь Лещук, отразивший решающий пенальти в послематчевой серии.

    Игорь Лещук

    Следующие матчи

    Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Это первый полуфинал бело-голубых с сезона-2011/12. Тогда клуб добрался до финала, где уступил «Рубину» (0:1).

    «Динамо» лишь однажды сумело выиграть Кубок России — в 1995 году в финале была одержана победа над «Ротором» (0:0, 8:7 по пенальти).

    «Балтика» — «Динамо»

    В ближайшем матче «Динамо» 24 апреля отправится в гости к ЦСКА в рамках 26 тура РПЛ. «Балтика» днем ранее примет «СКА-Хабаровск» в матче 34-го тура ФНЛ.

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