«Зенит» — «Урал»: счет матча 3:1, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(3:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

На 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Сергеев оказался на газоне после удара по лицу от Кузьмичёва.

Клаудиньо не смог реализовать 11-метровый, но мяч после сейва Помазуна отлетел точно на ногу бразильцу, который с добивания уже промахнуться не мог.

На 37-й минуте Барриос удачно сыграл на перехвате, не позволив Магомадову вывести мяч на чужую половину поля. Затем Малком совершил пас вперёд, рикошет от защитника «Урала», Юри Алберто получил мяч в штрафной «Урала» и спокойно пробил мимо Ильи Помазуна.

Счет стал крупным на 78-й минуте. Дзюба получил мяч в штрафной «Урала» от Юри Алберто, прицелился и на точность пробил в нижний угол ворот.

Гости размочили счет на 84-й минуте. Шатов нашёл отличной диагональной передачей Железнова, Юрий продвинулся чуть вперёд, обыграл Дугласа Сантоса и роскошным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Михаила Кержакова.