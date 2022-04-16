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    Гол и пас Алберто помогли «Зениту» обыграть «Урал»

    «Зенит» — «Урал»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

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    На 12-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Сергеев оказался на газоне после удара по лицу от Кузьмичёва.

    Клаудиньо не смог реализовать 11-метровый, но мяч после сейва Помазуна отлетел точно на ногу бразильцу, который с добивания уже промахнуться не мог.

    На 37-й минуте Барриос удачно сыграл на перехвате, не позволив Магомадову вывести мяч на чужую половину поля. Затем Малком совершил пас вперёд, рикошет от защитника «Урала», Юри Алберто получил мяч в штрафной «Урала» и спокойно пробил мимо Ильи Помазуна.

    Счет стал крупным на 78-й минуте. Дзюба получил мяч в штрафной «Урала» от Юри Алберто, прицелился и на точность пробил в нижний угол ворот.

    Гости размочили счет на 84-й минуте. Шатов нашёл отличной диагональной передачей Железнова, Юрий продвинулся чуть вперёд, обыграл Дугласа Сантоса и роскошным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Михаила Кержакова.

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