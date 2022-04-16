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    «Кальяри» минимально обыграл «Сассуоло»

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    «Кальяри» на своём поле сыграл против «Сассуоло» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Алессандро Дейола
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    Алессандро Дейола

    Счёт в матче был открыт в конце первого тайма на 42-й минуте поединка. Разван Марин сделал идеальный пас и мяч принял Алессандро Дейола, после чего нанес точный удар в нижний правый угол ворот — 1:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Сассуоло 1:0
    Гол: 1:0 Алессандро Дейола (42') Кальяри: Алессио Краньо, Giorgio Altare, Маттео Ловато, Андреа Карбони, Рауль Белланова, Рэзван Марин, Альберто Грасси (Даньеле Базелли, 74'), Алессандро Дейола (Марко Рог, 68'), Далберт, Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 68'), Жоао Педро Сассуоло: Джанлука Скамакка (Матеус Энрике, 82'), Хамед Траоре, Джакомо Распадори, Грегоре Дефрель (Рожерио, 66'), Максим Лопес, Давиде Фраттези (Филип Джуричич, 82'), Гиоргос Кирьякопулос (Эмиль Конрадсен Сейде, 66'), Джанмарко Феррари, Влад Кирикеш, Йереми Тольян (Ruan Tressoldi, 21'), Андреа Консильи Предупреждения: Ruan Tressoldi (27'), Маттео Ловато (45 + 5')

    «Кальяри» расположился на 17-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 28 очков, а «Сассуоло» занимает 9-е место и имеет в активе 46 баллов.

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