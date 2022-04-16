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    Гол Торрейро принес «Фиорентине» победу над «Венецией»

    «Фиорентина» — «Венеция»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Венеция
    В матче 33-го тура «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Венецией» — 1:0.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Единственный мяч на 30-й минуте забил уругвайский полузащитник Лукас Торрейра.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Венеция 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Торрейра (30') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 78'), Лукас Торрейра, Юссеф Мале (Альфред Дункан, 68'), Николас Гонсалес, Артур Кабрал (Кшиштоф Пёнтек, 87'), Жонатан Иконе (Риккардо Соттиль, 68') Венеция: Давид Окереке (Жан-Пьер Нсаме, 78'), Тома Анри, Деннис Йонсен (Софиан Кийине, 46'), Джанлука Бузио (Дор Перец, 87'), Таннер Тессманн (Маттиа Араму, 56'), Домен Чрнигой (Luca Antonio Fiordilino, 78'), Ридгесиано Хапс, Пьетро Чеккарони, Маттиа Кальдара, Алеш Матею, Niki Maeenpaeae Предупреждения: Ридгесиано Хапс (29'), Давид Окереке (36'), Софиан Кийине (57'), Риккардо Соттиль (79'), Альфред Дункан (83'), Дор Перец (90'), Лукас Торрейра (90 + 3'), Лоренцо Венути (90 + 5')

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в этой игре на поле не вышел.

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице Серии А — 56 очков, «Венеция» — 18-е и 22 очка.

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