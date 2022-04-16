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    «Эльче» на домашней арене разгромил «Мальорку»

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    «Эльче» на своём поле сыграл против «Мальорки» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

    Хоан Мохика
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    Хоан Мохика

    Счёт в матче открыл Хоан Мохика на 42-й минуте забив в нижний угол ворот. На 58-й минуте поединка Педро Бигас уверенно пробил головой по центру ворот и сделал счёт 2:0. А на 81-й минуте игрок «Мальорки» Кан Ин Ли забил автогол — 3:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Мальорка 3:0
    Голы: 1:0 Хоан Мохика (42'), 2:0 Педро Бигас (58'), 3:0 Ли Кан Ин (автогол) (81') Эльче: Эдгар Бадия, Хосан (Тете Моренте, 71'), Энсо Роко, Гонсало Верду, Педро Бигас (Диего Гонсалес, 87'), Хоан Мохика, Кике Перес (Пабло Пьятти, 71'), Рауль Гутьеррес (Херард Гумбау, 68'), Омар Маскарель, Фидель Чавес (Пере Милья, 68'), Эсекьель Понсе Мальорка: Амат Ндиайе (Анхель Родригес, 56'), Ведат Мурики, Дани Родригес (Такэфуса Кубо, 46'), Иддрису Баба (Сальва Севилья, 56'), Антонио Санчес, Коста Хауме (Джованни Гонсалес, 36'), Бриан Оливан, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео (Ли Кан Ин, 46'), Серхио Рико Предупреждения: Бриан Оливан (45 + 2'), Иддрису Баба (53'), Педро Бигас (60'), Антонио Санчес (64'), Омар Маскарель (86')

    «Эльче» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 35 очков, а «Мальорка» расположилась на 17-м месте с 29 баллами в активе.

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