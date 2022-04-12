Семин: У Хайкина есть предложение из МЛС

Бывший главный тренер «Локомотива»сообщил, что у российского голкипера норвежского «Буде-Глимт»есть предложение из МЛС.

«Большой вопрос, согласится ли он вернуться в Россию. Ему должны предложить очень хорошие условия.

Повторюсь, Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а "Буде-Глимт" борется за победу в Лиге конференций.

Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. А сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — приводит слова Семина RT.

Напомним, Хайкин дважды выигрывал чемпионат Норвегии в составе «Буде-Глимт».