Семин: У Хайкина есть предложение из МЛС

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Большой вопрос, согласится ли он вернуться в Россию. Ему должны предложить очень хорошие условия.
Повторюсь, Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а "Буде-Глимт" борется за победу в Лиге конференций.
Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской МЛС. А сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — приводит слова Семина RT.
Напомним, Хайкин дважды выигрывал чемпионат Норвегии в составе «Буде-Глимт».