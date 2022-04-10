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    Аллегри: Предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после игры с «Кальяри» (2:1) в 32-м туре Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мне не нравится проигрывать, так что предпочитаю, чтобы меня критиковали за плохую игру после побед. Никто не помнит, как мы играли в прошлое воскресенье, запомнилось только то, что "Интер" продолжил идти за скудетто.

    Самое забавное — вы, журналисты, всегда требуете играть красиво, но сами же первые говорите только о результате. Мне сообщили, что до 75-й минуты матча с "Вильярреалом" (0:3) все хвалили игру "Ювентуса", но стоило пропустить, как наше выступление назвали катастрофическим. Это бессмыслица, ведь изменился только результат, а не игра. Мне нравится выслушивать критику, но некоторые с ней немного перебарщивают, и это раздражает.

    Дело не только в "Ювентусе", но и в футболе в целом. Надеюсь, в будущем люди вернутся к обсуждению основ игры: тому, как игрок принимает мяч, как отрывается от опекуна и так далее. Италия выиграла ЧМ четыре раза и обладает собственным стилем, но последние 15 лет мы ориентировались на стиль Пепа Гвардиолы и не заметили, что он сам изменился», — заявил Аллегри в эфире DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» с 62 очками занимает четвертое место. «Кальяри» с 22 баллами находится на 17 строчке.

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