«Ювентус» обыграл «Кальяри» благодаря голу Влаховича

играл на выезде св матче 32 тура Серии А и одержал победу со счетом 2:1.

На 10 минуте Жоао Педро открыл счет и вывел хозяев вперед.

«Ювентус» сравнял на 45 минуте после гола Маттейса Де Лигта, а затем вырвал победу, когда Душан Влахович установил окончательный счет 2:1.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Ювентус 1:2 Голы: 1:0 Жоао Педро (10'), 1:1 Маттейс де Лигт (45 + 1'), 1:2 Душан Влахович (75') Кальяри: Алессио Краньо, Андреа Карбони, Маттео Ловато, Giorgio Altare, Рауль Белланова, Алессандро Дейола (Бальде Кейта, 79'), Рэзван Марин, Далберт (Марко Рог, 58'), Хараламбос Ликояннис (Adam Obert, 79'), Леонардо Паволетти (Гастон Перейро, 67'), Жоао Педро Ювентус: Душан Влахович, Пауло Дибала (Мойзе Кин, 81'), Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 68'), Артур, Денис Закария, Хуан Куадрадо (Леонардо Бонуччи, 86'), Лука Пеллегрини, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Войцех Щенсны Предупреждение: Хараламбос Ликояннис (53')

«Ювентус» с 62 очками занимает 4 место. «Кальяри» с 22 баллами находится на 17 строчке.