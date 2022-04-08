ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Хетафе», «Барса» против «Леванте»

    Подробности матчей 31 тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Гранада Кадис Леванте Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы Фрагмент матча«Айнтрахт» сохранил интригу. «Барса» не смогла добиться победы во Франкфурте Бензема провел еще один фееричный матчФормальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:02
    • «Севилья» вырвала победу у «Гранады»
    Все новости спорта
    Луис Суарес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Суарес
    С 8 по 11 апреля пройдут поединки 31 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Севилья» — «Гранада» 4:2

    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Гранадой» — 4:2.

    Гости открыли счет на 23-й минуте. Дарвин Мачис на левом фланге получил мяч от Суареса, сместился к центру и почти от линии штрафной резким ударом попал под правую штангу.

    На 32-й минуте севильцы отыгрались. Навас справа закрутил мяч к дальнему углу вратарской, а Диего Карлос здорово выпрыгнул и пробил головой под дальнюю штангу, поймав Максимиану на противоходе.

    На 66-й минуте «Севилья» повела. Ракитич из глубины навесил на ход Короне, тот, пытаясь убежать от защитника, неловко его обработал — но к отскоку успел Окампос, который сначала пробросил его мимо Максимиану, а затем добил в пустые ворота.

    На 88-й минуте «Гранада» сравняла счет. Милья от углового флага навесил на Виктора Диаза, который головой пробил под Буну.

    Победный мяч хозяева забили в компенсированное время. Гомес слева навесил на Ракитича. Иван сделал скидку к левой штанге, где Рафаэль Мир переиграл Машимиану.

    Точку в этом матче севильцы поставили на десятой добавленной минуте. Ламела справа сделал пас на Торреса, который прострелил в центр, а Гомес переправил мяч в сетку.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Гранада 4:2
    Голы: 0:1 Дарвин Мачис (23'), 1:1 Диего Карлос (32'), 2:1 Лукас Окампос (66'), 2:2 Виктор Диас (88'), 3:2 Рафаэль Мир Висенте (90 + 3'), 4:2 Алехандро Гомес (90 + 10') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос (Неманья Гудель, 79'), Людвиг Аугустинсон, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Лукас Окампос (Рафаэль Мир Висенте, 69'), Антони Марсьяль (Алехандро Гомес, 69'), Хесус Корона (Оливер Торрес, 84'), Юссеф Эн-Несири (Эрик Ламела, 46') Гранада: Дарвин Мачис (Matias Arezo, 72'), Луис Суарес, Негош Петрович, Ян Брис Этеки (Альберто Соро, 83'), Луис Милья, Серхио Эскудеро (Хорхе Молина, 83'), Рауль Торренте (Херман Санчес, 16'), Домингуш Дуарте (Кини Марин, 72'), Виктор Диас, Мюрто Узуни, Луиш Максимиану Предупреждения: Ян Брис Этеки (42'), Жоан Жордан (57'), Мунир Эль-Хаддади (69'), Луис Суарес (77'), Рафаэль Мир Висенте (78')

    «Севилья» набрала 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Реала» на 9 очков. «Гранада» с 29 очками располагается на 16-й строчке.

    «Кадис» — «Бетис»

    9 апреля, 15:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетико» М

    9 апреля, 17:15 мск

    «Вильярреал» — «Атлетик» Б

    9 апреля, 19:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Хетафе»

    9 апреля, 22:00 мск

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Осасуна» — «Алавес»

    10 апреля, 15:00 мск

    «Эспаньол» — «Сельта»

    10 апреля, 17:15 мск

    «Эльче» — «Реал Сосьедад»

    10 апреля, 19:30 мск

    «Леванте» — «Барселона»

    10 апреля, 22:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Валенсия»

    11 апреля, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры