Тихонов назвал вопиющими ошибки арбитров РПЛ

Бывший футболист «Спартака»высказался по поводу ошибок арбитров Сергея Карасева, Игоря Панина и Алексея Сухого в матчах 23-го тура РПЛ.

«Какое может быть впечатление? Ошибки существенные. Дело в том, что есть VAR (система видеопомощи арбитрам), есть помощник, можно посмотреть. Сходить и принять правильное решение. Почему принимаются неправильные решения, вопиющие неправильные решения?

Я очень хорошо отношусь к этим ребятам, к судьям, но здесь реально вопиющие ошибки. Я работал на эфире "Локомотив" — "Спартак", когда показали повтор, я сразу сказал, что в эпизоде с фолом защитника "Локомотива" Бека-Бека против спартаковца Кристофера Мартинса была прямая красная карточка. Почему, допустим, такой арбитр, как Сергей Карасев… Как не заметил? Есть VAR, есть еще судья, такого же плана, как и он. Нельзя посмотреть и принять правильное решение?

Пенальти в матче "Краснодар" — "Динамо"? А вот это выдающееся. Это где-то надо записать и показывать всем, как нельзя делать. Ну, как можно вот такой пенальти ставить? Это ужас просто. Это кошмар и ужас! То, что произошло в матче с "Краснодаром". Он поставил штрафной, он зафиксировал фол, но, смотрите, он же стоит в пяти метрах и видит момент. Он дает фол, дает штрафной, и ему говорит VAR, что это пенальти. И он даже не пошел смотреть. Вот это странно», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».