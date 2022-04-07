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    Тихонов назвал вопиющими ошибки арбитров РПЛ

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    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу ошибок арбитров Сергея Карасева, Игоря Панина и Алексея Сухого в матчах 23-го тура РПЛ.

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    «Какое может быть впечатление? Ошибки существенные. Дело в том, что есть VAR (система видеопомощи арбитрам), есть помощник, можно посмотреть. Сходить и принять правильное решение. Почему принимаются неправильные решения, вопиющие неправильные решения?

    Я очень хорошо отношусь к этим ребятам, к судьям, но здесь реально вопиющие ошибки. Я работал на эфире "Локомотив" — "Спартак", когда показали повтор, я сразу сказал, что в эпизоде с фолом защитника "Локомотива" Бека-Бека против спартаковца Кристофера Мартинса была прямая красная карточка. Почему, допустим, такой арбитр, как Сергей Карасев… Как не заметил? Есть VAR, есть еще судья, такого же плана, как и он. Нельзя посмотреть и принять правильное решение?

    Пенальти в матче "Краснодар" — "Динамо"? А вот это выдающееся. Это где-то надо записать и показывать всем, как нельзя делать. Ну, как можно вот такой пенальти ставить? Это ужас просто. Это кошмар и ужас! То, что произошло в матче с "Краснодаром". Он поставил штрафной, он зафиксировал фол, но, смотрите, он же стоит в пяти метрах и видит момент. Он дает фол, дает штрафной, и ему говорит VAR, что это пенальти. И он даже не пошел смотреть. Вот это странно», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

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